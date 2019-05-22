

طرابلس 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وتم بحث آليات التنسيق بين الوزارة والبلديات لتأمين احتياجات النازحين من مناطق الاشتباكات في طرابلس، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لوصول الدعم اللازم لكافة البلديات وبالأخص تلك الواقعة في مناطق الاشتباكات.

وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية فتحي باشا الآغا مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، وتطرق اللقاء للظروف الحالية التي تمر بها ليبيا وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا.

ونوهت إلى تأكيد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة في الميدان، معربًا عن ترحيبه بجهود الأمم المتحدة في ليبيا، موضحًا أن الاضطرابات في العاصمة طرابلس تؤثر سلبًا على المدنيين، مفيدًا أن السلام لن يتحقق إلا بحل سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار.

ونقلت تأكيد مندوب الصين في مجلس الأمن خلال جلسة بشأن ليبيا، على ضرورة مواصلة السعي لإيجاد حل سياسي سلمي في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك فوري وسريع قبل أن تنتقل المواجهات الحالية في محيط العاصمة طرابلس لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

// انتهى //

08:45ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.