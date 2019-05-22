كيف تتجنب الجوع والعطش في Ramadan ؟

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يلعب غذاء السحور دورًا مهمًا في قدرة الشخص على تحمل العطش خلال صيام رمضان Ramadan ولكن هناك بعض النصائح الهامة لتقليل الشعور بالعطش والجوف.

وضمن النصائح لتجنب الجوع والعطش في رمضان Ramadan تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في الليل أو في وجبة السحور؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف التي تبقى لفترة طويلة في الأمعاء.

وخلال رمضان Ramadan يجب تجنب شرب العصائر المحلاة خصوصًا في فترة السحور، لأنها تسحب السوائل من الخلايا ومن الدم، فتزداد حاجة الجسم إلى الماء، واستبدلها بشرب عصير الفاكهة الطازجة.

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وأيضًا يجب تجنب الإكثار من تناول الحلويات في رمضان Ramadan لأنها تزيد من الشعور بالعطش، مع وضع القليل جدًا من الملح على السلطة أو استبدل الملح بالليمون لأن كثرة ملح الطعام تزيد من الشعور في العطش خلال فترة الصوم.

ومن المهم كذلك تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات والنكهات الحارة في رمضان Ramadan لأنها تزيد الشعور بالعطش، مع الابتعاد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل السمك المملح وجميع أنواع المخللات، لأن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلي الماء.

وفي Ramadan تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي على الكربون الذي يسبب انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء ويمنع الجسم من استخدام السوائل، مع ضرورة استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المسلوقة.

وتجنب كذلك في Ramadan التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس لأنها تزيد من التعرق وفقدان السوائل من الجسم، بالتالي تزيد الشعور بالعطش، واستخدم وسائل الحماية من أشعة الشمس، وأخيرًا شرب كمية كافية من الماء في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء.