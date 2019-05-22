شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودي" يطالب بموقف دولي حازم ضد نظام إيران والان مع التفاصيل

طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني، لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم.

وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها.

واعتبر الشبانة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة، نهاية مايو/أيار الجاري، تجسيداً لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

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وجدد الشبانة تأكيد السعودية على السلام في المنطقة، وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني، ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر، وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.

وأعرب المجلس عن أمل السعودية وتطلعها أن تحقق الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي تستضيفها السعودية، تحت شعار " قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.