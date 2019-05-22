رقم خدمة عملاء هنقرستيشن Hunger Station كيفية التسجيل وإلغاء الطلب وشروط العمل كمندوب

نتابع معكم رقم خدمة عملاء هنقرستيشن بالمملكة العربية السعودية، أحد أكبر المواقع الخاصة بتوصيل طلبات المطاعم للمنازل بالمملكة، فالآن لا داعي أبدا للبحث عن ارقام المطاعم والاتصال وطلب المنتج وانتظار خدمة التوصيل، بل يمكنك الطلب من موقع هنقرستيشن طبقك المفضل من المطعم الذي تريده وتنفيذ الطلب، كما يمكنك الدفع نقدا عند استلام الطلب، والجدير بالذكر أن موقع هنقرستيشن يعتبر من أوائل المنصات الإلكترونية من المنطقة ويعتبر أهم المنصات في المملكة العربية السعودية والبحرين، كما يقوم المطعم بتقديم العديد من الخيارات لهواة التغيير، فهناك مطاعم للمأكولات البحرية بجميع أنواعها وأصنافها، كما يوجد مطاعم للأكلات التركية المميزة والتي يفضلها سعب السعودية، ويوجد مطاعم الوجبات السريعة مثل ماك وكنتاكي وغيرهم، كما يوجد مطعم للمأكولات الهندية والإيطالية والأمريكية والعربية والآسيوية بشتى أنواعها، كما يوجد المشروبات والحلويات والقهوة بجميع أصنافها، ويوجد أيضا مطاعم المشويات والشاورما والفطائر والطعام المكسيكي الحار.

إذا كان موقع هنقرستيشن لا يعمل علي جهازك الشخصي فربما تكون أحد الأسباب هي عدم توافق المتصفح مع الموقع، حيث أن الموقع الرسمي لهنقرستيشن لا يدعم انترنت اكبولورور النسخة السادسة وما دون، وينصح الموقع باستخدام جوجل كروم أو فاير فوكس أو سفاري، كما يوجد نسخة للموقع علي الهواتف الذكية، وقد عمل المطورون علي بناء تطبيق خاص لهنقرستيشن لأجهزة أبل واندرويد، واسم التطبيق HungerStation.

طريقة الطلب من موقع هنقرستيشن

رقم خدمة عملاء هنقرستيشن

يمكنكم الاتصال علي الدعم الفني لهنقرستيشن عبر الرقم التالي من داخل المملكة العربية السعودية ٩٢٠٠١٠١٧٧

طريقة تعديل الطلب في هنقرستيشن

لا يمكن تعديل الطلب بعد الضغط علي زر تنفيذ الطلب لذا يجب التأكد من جميع البيانات قبل تأكيد الطلب علي الموقع

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طريقة التسجيل في موقع هنقرستيشن

الغاء طلب هنقرستيشن

يحق لك إلغاء الطلب الذي تم إرساله في غضون 3 دقائق من ارسال الطلب، يجوز بعد ذلك أن يتم إلغاء الطلب بواسطة المطعم بعد استلامك رسالة تأكيد بإرساله إلي المطعم

التسجيل في هنقرستيشن كمندوب

الدخول علي الرابط التالي ادخال الدولة والمدينة وإدخال رقم الهاتف المحمول للتواصل ادخال البريد الإلكتروني *إختياري* النقر علي تسجيل

يتم ارسال رسالة من هنقرستيشن إذا تم القبول وتحتوي رسالة التأكيد علي اسم المستخدم وكلمة السر

شروط العمل في هنقرستيشن

أن يمتلك سيارة وهاتف اندرويد لتحميل برنامج التوصيل، ويجب أن يحتوي موقع التسجيل علي صورة شخصية وصورة استمارة السيارة وأيضا صورة لتأمين السيارة

حملة “اطلب لهم” في شهر رمضان الكريم

هذا هو العام الأول للحملة الخيرية من هنقرستيشن تحت شعار “اطلب لهم” حيث يتم اختيار بعض الوجبات حتي يتم التبرع بها عبر التطبيق، وتمت الحملة بالتعاون مع جمعية إطعام الخيرية وستستمر الحملة طيلة الشهر الفضيل.

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