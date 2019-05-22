السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة الوجه يناقش الفرص الاستثمارية في المنطقة التاريخية بالمحافظة



الوجه 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه اليوم، جلسته الاعتيادية الـ 36 برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف, وحضور أعضاء المجلس, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات ومنها أنسنة المنطقة التاريخية وإعادة ترميم درج السوق القديم " سوق المناخة " وإعادة تشكيل السور الجنوبي للمنطقة بالطابع التراثي القديم، كما ناقش المجلس تحسين الواجهة البحرية في الميناء القديم واستحداث فرص استثمارية في المنطقة التاريخية وإعداد تصور كامل لتهيئة المنطقة ودراسة جدوى لإقامة مدرج للاحتفالات فيها.

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