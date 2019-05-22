السعودية اليوم / محافظ محايل عسير المكلف يتفقد مستشفى المحافظة العام



محايل عسير 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

زار محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس، مستشفى محايل عسير العام، واطلع على سير العمل في أقسام المستشفى .

واستمع إلى ملاحظات المرضى ومرافقيهم حول مستوى العناية وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم ووعدهم بمناقشتها مع المختصين في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

في ختام الزيارة ثمن الفلقي الجهود التي يبذلها منسوبو المستشفى لخدمة المرضى، منوهًا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في أنحاء المملكة، مشيدًا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لجميع ما يخدم منطقة عسير وسكانها.

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03:45ت م

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