السعودية اليوم / مدير الأمن العام يقلد العميد الأحمدي رتبته الجديدة



مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

قلد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، العقيد أحمد بن سعد الأحمدي مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي ترقيته إلى رتبة عميد.

‎وعبر العميد أحمد الأحمدي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمعالي مدير الأمن العام تقليده رتبته الجديدة.

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