السعودية اليوم / مؤسسة كافل لرعاية الأيتام تكرم أبناءها المتفوقين والمتميزين



مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

كرمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة اليوم 30 ابنًا من أبنائها المتفوقين في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية للعام الدراسي ١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ الحاصلين على نسب ومعدلات متقدمة والحاصلين على مراكز متقدمة في المنافسات التعليمية والثقافية والرياضية المحلية، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وأقيم حفل التكريم في مائدة كافل الرمضانية حيث بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا، بعد ذلك بدأت مسيرة المتفوقين.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح الطلاب المتفوقين.

من ناحيته عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كافل عبد الله بن داود الفايز عن شكره وتقديره لوكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح على حضوره مائدة كافل الرمضانية ومشاركته فرحة تكريم المتفوقين من أبناء كافل ولأصحاب المعالي والفضيلة.

وأوضح الفايز أن تكريم المتفوقين اليوم ما هو إلا تحفيز وتشجيع لأبناء كافل، وأن مؤسسة كافل تجعل الرعاية التعليمية والتربوية في مقدمة اهتماماتها لما للعلم من أثر إيجابي على حياة الفرد والمجتمع، وأنه اللبنة الأولى لتنمية الوطن.

حضر الحفل إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي والأمين العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، ومدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد العصيمي.

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03:39ت م

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