شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع تعايد سكانها وزوارها بـ 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (ينبع)
أنهت الهيئة الملكية بينبع ممثل في قطاع التشغيل والصيانة تركيب وتجهيز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية والتي سيتم تدشينها مع أيام عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس) بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع، وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، حيث تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال و بتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيراً عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.
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