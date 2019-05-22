الإعلامي الكويتي محمد الملا لـ”المواطن”: الجزيرة هي قناة ملالي إيران

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متابعات الخليج 365 - شمسي الحضريتي

* جماعة الإخوان لهم تأثير كبير في الكثير من الجهات الحكومية بالكويت

* أدعو وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير ليشاركني المائدة الرمضانية

يتميز الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا، المستشار الإعلامي لنقابة الصحفيين الكويتيين والكاتب الصحفي، والممثل لمنظمة “سلام بلا حدود باريس”، برأيه الصريح وقوة الحجة على الموضوعات المعادية للعرب والمسلمين، كما أنه صاحب رسالة إعلامية تدعو للسلام بين الشعوب، وهو يقدم برامج تهتم بالشأن الكويتي والعربي، ودافع في مرات عدة عن المملكة لأنه يرى أنها صمام الأمان للمسلمين وقوة عظمى للعالم أجمع.

وفي حواره ضمن الفقرة الرمضانية التي تنظمها “متابعات الخليج 365“، انطلقنا مع محمد أحمد الملا، الذي عمل أيضًا مقدمًا لبرنامج ديوان الملا، ورئيس مجلس إدارة فيوتشر وير الإلكترونية، في حديث عن حياته الخاصة في رمضان وبعض الموضوعات الإعلامية وما يجول ويدور بخاطره تجاه بعض الشخصيات، حتى يتعرف القارئ على الوجه الآخر لضيفنا.

فقرة رمضان والإعلامي محمد أحمد الملا

عند الإعلان عن ظهور هلال شهر رمضان المبارك كيف يستقبل محمد الملا هذا الشهر وما هو شعورك في ذلك الوقت؟

هو شعور بالاشتياق لهذا الشهر الكريم لمزيد من التعبد والتقرب من الله وهناك شعور آخر أن المجتمع توحد بالتوجه للعبادة في هذا الشهر الكريم.

ما هي أبرز ملامح برنامجك اليومي في رمضان؟

زيارة الدواوين بالإضافة إلى تصوير حلقات خاصة بالشهر الكريم والاعتكاف في المسجد خاصة في العشر الأواخر.

ما هي العادة الجميلة التي تفتقدها في رمضان بالكويت وكنت تتمنى أن المجتمع الكويتي لايزال متمسكاً بها اليوم؟

كنت أتمنى استمرار تجمع العائلة وأقصد بالعائلة هي العائلة الكبيرة بكل أفرادها، فكان جدي رحمه الله يجمعنا بكل أفراد العائلة لكن اليوم المجتمع بشكل عام يفتقد هذا التجمع اليومي.

ذكرى جميلة خاصة تتذكرها كلما حل شهر الخيرات؟

لا يمكن أن أنسي تجمع العائلة مع والدي ووالدتي وخاصة في رمضان فبعدما توفاهم الله أفتقد إلى نصحهم وطيبتهم.

رمضان بالنسبة إلى محمد الملا لا يكتمل إلا بـ ؟

جمع أسرتي وأخواني وأخواتي حولي.

وجبتك المفضلة في رمضان التي لا تفارق المائدة الرمضانية؟

الوجبة الرئيسية هي “التشريبة”.

هل سبق لك قضاء شهر رمضان خارج الكويت؟ كيف وجدته.. وهل هناك فرق كبير؟

نعم سافرت كثيرًا خلال شهر رمضان، وفي السفر تحس أنك وحيد تفتقد اليمعة.

قدم ثلاث دعوات لشخصيات تشاركك المائدة الرمضانية؟

1- إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس.

2- رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

3- وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

رمضان فرصة لمراجعة الحسابات وتحسين العلاقات.. لمن يقول محمد الملا سامحني لم أكن أقصد ذلك؟

أقول سامحني لمن وجهت له انتقاداً لاذعاً ويشهد الله أن نقدي كان للمصلحة العامة.

– شهر الخير هو شهر العفو والتسامح ولمن تقول سامحتك ورمضان كريم؟

كل من أساء لي وشتمني في مواقع التواصل الاجتماعي.

– هل لديك برنامج رياضي وهل هو مستمر خلال هذا الشهر؟

نعم، ومستمر طوال السنة.

– مكان لا بد أن تزوره في رمضان بعيدًا عن العمرة؟

بيت العائلة الكبيرة والالتقاء مع عيال العم الأصدقاء.

أكثر السلوكيات التي تزعجك من المجتمع خلال شعر رمضان؟

للأسف ما يطرح في بعض المسلسلات التي أتت إلى مجتمعنا.

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هل للتلفزيون نصيب من المتابعة بهذا الشهر وأي البرامج تشاهد؟

نعم وخاصة البرامج الإخبارية والسياسية.

– التطوع يزداد بشكل كبير في المجتمع الخليجي وخاصة في رمضان، هل تمارس نوعًا من ذلك وكيف ترى انتشار ثقافة التطوع مؤخراً؟

أحاول أن أزرعها في أولادي الكبار والحمد لله يشاركون في الكثير من الأعمال التطوعية.

لو عاد بك الزمن للوراء ماذا لو لم تكن إعلاميًا، ما الذي كنت تتمنى أن تكون عليه؟

حاليًا أنا مهندس وهذا عملي الأصلي، وكنت أتمنى أن أصبح دكتورًا ولم يتحقق، ولو يرجع الزمن سأجتهد لكى أكون دكتورًا جراحًا في القلب.

كيف ترى واقع الساحة الإعلامية بين الأمس واليوم من جميع النواحي إيجابيات أضافت له وسلبيات أثرت عليه؟

اليوم الساحة الإعلامية مكتظة بالكثير من الإعلاميين بكافة المجالات وهذا أعطي إيجابية في التنوع وازدادت المنافسة مما أخرج لنا مذيعين يبحثون عن الإثارة والمشاهدات وليس عن المضمون الهادف.

ديوان الملا وبرنامج وجهاً لوجه أيهما الأقرب إلى قلب محمد الملا؟

كلاهما واحد وديوان الملا هو وجهًا لوجه مع اختلاف المنصة الإعلامية.

غالباً ما تكون برامجك والموضوعات التي تطرح بها تحمل رأيك الصريح والحاد جداً والتي تدافع عن الأوطان والقيادات والمجتمعات.. سؤالي على شقين الأول هناك من يعتبر ذلك تطبيل وتزلف.. والآخر هل يتحتم على المذيع طرح وجه نظره في قضايا يجب أن يكون المدافع الأول عنها هو المذيع؟

الحقيقة ليس تطبيل وتزلف، المشاهد اليوم ذكي يفرق بين المطبل والمنافق وصاحب الرسالة.

هل جماعة الإخوان فعلاً كانوا سبباً في عدم استضافتك للداعية الإماراتي وسيم يوسف وهل لهم تأثير ملحوظ بالكويت؟

نعم الإخوان لهم تأثير كبير في الكثير من الجهات الحكومية.

كنت من أوائل من حارب تنظيم الإخوان منذ عام 2009 بالمقالات الصحفية والبرامج الإعلامية وقبل أن يظهر بها بيان كجماعة ارهابية.. ما هو شعورك الآن بعد أكثر من 10 سنوات من المناضلة ضدهم؟

الحمدلله أن رأيي كان صوابًا واليوم كثير من الدول والمجتمعات تحارب منهج وفكر تنظيم الإخوان الدولي.

ألا ترى أن الوضع الآن يتطلب صنع هيئة إعلامية ذات مكانة تتبع دول مجلس التعاون الخليجي بشكلها الأخير لتساهم في استقرار دول الخليج و توعية الشباب وتنمية الروح الوطنية؟

أتمنى أن تكون هناك صناعة للإعلام وتكون صناعة دولية وليس منصة إعلامية لمخاطبة الداخل وإنما لمخاطبة الجهات الدولية ومجتمعات الدول الكبرى.

– فقرة شيء بالخاطر للأسماء التالية:

جاسم بودي:

أخ وصديق أتفق معه في أمور وأختلف معه في أمور أخرى.

قناة الجزيرة القطرية:

قناة ملالي إيران والتنظيم الإخوان وفرع لمحطة BBC البريطانية.

عبدالحميد دشتي:

هارب خارج الكويت.

فهد الشليمي:

محارب

فقرة الوجه الآخر:-

بيت من القصيد تردده بين الحين والآخر؟

رُبّ لَـحْد قَـدْ صَارَ لَحْدًا مرارًا

ضَـاحِكٍ مِـنْ تَـزَاحُمِ الأضْدادِ

وَدَفِـيـنٍ عَـلى بَـقايا دَ ِفـينٍ

فـي طَـويلِ الأزْمـانِ وَالآبـاءِ

عادة بك تتمنى أن لا تراها فيمن حولك؟

العصبية

طبع تتميز به وتتمنى أن الجميع لو يتمثل به؟

حب العمل

مع من تحب السفر؟

زوجتي

ماذا قدمت لك الشهرة وماذا أخذت منك؟

حب الناس، وأخذت مني الخصوصية.

– ناديك الرياضي المفضل بالكويت وبالسعودية وعالمياً؟

القادسية – الهلال – ريال مدريد

مطربك الخليجي المفضل؟

عبدالكريم عبدالقادر ومحمد عبده

ممثل لا تغير القناة اذا شاهدته؟

الفنان المصري الراحل إسماعيل ياسين

ثلاثة أسطر أخيرة متاحة لك.. ماذا تحب أن تكتب فيها مع نسائم هذا الشهر الفضيل؟

أتمنى أن تسود المحبة كل منطقتنا وأن يتحقق الحلم العربي بوحدة عربية حقيقية متوحدين عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، ونبني دولنا بالتسامح والعفو والقوة ونستفيد من دروس الماضي التي جعلتنا نتراجع لسنوات طوال، بوحدتنا العربية وتمسكنا بديننا وعقيدتنا نستطيع أن نواجه كل الأخطار وأن نعيش في أمن واستقرار.