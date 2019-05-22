شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: توجيهات الملك سلمان نبراس نستمد منه الدعم لرعاية شؤون المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه واسم أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما تحظى به منطقة نجران من عناية كريمة، واهتمام بالغ، لتأمين أمن وراحة المواطن.

وأعرب في تصريح صحفي، عن عظيم الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي تشرف بسماعها أمراء المناطق ليل أمس (الثلاثاء)، بحضور ولي العهد، ووزير الداخلية.

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وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد «إن هذه التوجيهات الكريمة منهاج ونبراس نستمد منه الدعم والعون بعد الله لرعاية شؤون المواطنين، وتسخير كل الطاقات والإمكانات في سبيل خدمتهم».

وفي هذا الصدد، نوّه بأهمية الاجتماع السادس والعشرين لأمراء المناطق، الذي عقد برئاسة وزير الداخلية أمس الأول (الاثنين) في محافظة جدة، في تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.

ودعا أمير منطقة نجران في ختام تصريحه الله سبحانه أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه وأمانه، وأن يديم على شعب المملكة الخير والنعيم.