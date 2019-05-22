شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه أمراء المناطق بتيسير مصالح المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير عسير الأمير تركي بن طلال، أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وأمير الجوف الأمير فيصل بن نواف.

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.