شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز «الشراكات الإستراتيجية» و«الغذاء والدواء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقَّع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف فتح آفاق التعاون وتفعيل التواصل بما يتعلق بالشراكات الدولية ذات العلاقة بالجوانب المشتركة بين المركز والهيئة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، أن مذكرة التعاون تأتي في إطار مساعي المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد رؤية المملكة 2030، وما تضمنه من توجيهات بقيام الوزارات والأجهزة الحكومية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ برامج الرؤية، مشيراً إلى أن المركز يعمل كمكتب لبرنامج الشراكات الإستراتيجية الذي يُعد أحد البرامج الاثني عشر المعلنة.

ولفت إلى أن أطر المذكرة تشمل مواد عدة، من أبرزها تكوين فرق عمل مشتركة بين الجانبين للنظر في وضع خطط تنفيذية للعمل المشترك، وتزويد الجانبين بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لغرض متابعة التقدم في الشراكات الإستراتيجية مع دول الشراكات، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، وما يحتاجه كل جانب منها، وكذلك تبادل الخبرات في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات التنظيمية، والإدارية والمهنية، إلى جانب تبادل المشورة والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، التي تهم الطرفين.