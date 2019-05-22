شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي ومسؤول باكستاني يبحثان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) التقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار مجاهد أنور خان أمس (الثلاثاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي. وجرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر قيادة القوات الجوية بإسلام آباد، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

التقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار مجاهد أنور خان أمس (الثلاثاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي. وجرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر قيادة القوات الجوية بإسلام آباد، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

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