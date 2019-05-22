شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مكة تدفع الأهالي للتنزه.. وأمطار غزيرة على الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) هطلت أمس (الثلاثاء) أمطار متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ومحافظة الطائف وبعض المراكز التابعة لها، ما تسبب في قطع بعض الطرق. وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب توفيرها بعد هطول الأمطار وأثناء هطولها مجدداً لتصريف مياهها، ونظافة وتجفيف مداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار. ودفعت الأجواء التي شهدتها العاصمة المقدسة عقب هطول الأمطار الأهالي للتوجه للمتنزهات، لتناول وجبة الإفطار مستمتعين بالأجواء، فيما توجه بعض السكان إلى منطقة الهدا في الطائف، للاستمتاع بالأجواء الباردة.

هطلت أمس (الثلاثاء) أمطار متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ومحافظة الطائف وبعض المراكز التابعة لها، ما تسبب في قطع بعض الطرق. وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب توفيرها بعد هطول الأمطار وأثناء هطولها مجدداً لتصريف مياهها، ونظافة وتجفيف مداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار. ودفعت الأجواء التي شهدتها العاصمة المقدسة عقب هطول الأمطار الأهالي للتوجه للمتنزهات، لتناول وجبة الإفطار مستمتعين بالأجواء، فيما توجه بعض السكان إلى منطقة الهدا في الطائف، للاستمتاع بالأجواء الباردة.

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