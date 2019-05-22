«الصحة»: 6 خطوات للإقلاع عن التدخين

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أكدت وزارة الصحة، أن هناك 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، وهي: اتخاذ القرار بداية من يوم محدد، تحديد موعد آخر سيجارة، استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع، ممارسة أكدت وزارة الصحة، أن هناك 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، وهي: اتخاذ القرار بداية من يوم محدد، تحديد موعد آخر سيجارة، استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع، ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، تجديد الحياة ببداية عادة صحية معينة، وتوقع التحديات والاستمرار دون يأس. ودعت وزارة الصحة الراغبين في الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين الاتصال على (937) لحجز موعد في أقرب عيادة. يُذكر أن «الصحة» واصلت حملتها التوعوية لمكافحة التدخين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ونشرت عبر حسابها في «تويتر» مقطع فيديو توعوياً يبين مخاطر التدخين على صحة الإنسان تحت هاشتاق «#مرت_كأنها_ثواني». وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.



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