مركز الإغاثة: آن الأوان للتصدي للحوثيين لتوصيل الدعم الإنساني لليمنيين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار التصرفات غير الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بمنع توزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي تسيطر عليها، مشددا على أهمية الضغط الدولي عليهم للسماح بالتوزيع، لافتا إلى حرص أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار التصرفات غير الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بمنع توزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي تسيطر عليها، مشددا على أهمية الضغط الدولي عليهم للسماح بالتوزيع، لافتا إلى حرص السعودية ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات الخارجة عن القانون الدولي. وأوضح المركز أنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مرارا وتكرارا بالوقوف والتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها. وأشار إلى البيان الصادر من برنامج الأغذية العالمي أمس الأول (الإثنين)، الذي يدين فيه المليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء علي المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وهدد البرنامج بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها وحظر قوافل المساعدات الغذائية ووضع العقبات أمام توزيعها، والتدخل في قوائم المستفيدين، بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.



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