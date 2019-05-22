شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «البلديات» و«الإسكان» لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت وزارتا الإسكان والشؤون البلدية والقروية أمس (الثلاثاء)، بمحافظة جدة مذكرة تفاهم لتطوير خطوات وحوكمة المسارات المحدَّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يوماً بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة. وشمل التحديث على آلية اعتماد مخططات الأراضي 3 مسارات، الأول تطوير الإجراءات الحالية من خلال الاعتماد الابتدائي للمخطط وتحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف والسماح بالإفراغ المتدرج حسب المنفذ، ومن ثم الاعتماد النهائي. ويتيح المسار الثاني الاعتماد الابتدائي والنهائي قبل البدء بالتنفيذ مع تحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف بحيث يسمح بالإفراغ المتدرج حسب المنفذ من المخطط على أن يسمح ببيع كامل المخطط بعد الاستلام النهائي.

فيما يطرح المسار الثالث مقترحاً لاعتماد المخطط الابتدائي والنهائي بعد دفع مبالغ التنفيذ من قبل المطور لجهة التنفيذ وتحديد وتزمين جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف لتقوم الجهات المنفذة للخدمة بضمان مدة وجودة التنفيذ وبذلك يسمح ببيع كامل قطع المخطط مباشرة.

حضر توقيع المذكرة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل.