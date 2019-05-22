شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية وتعيين 100 قاضٍ في «العدل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.