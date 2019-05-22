شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً رمضانية في عدد من الدول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار التصرفات غير الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بمنع توزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي تسيطر عليها، مشددا على أهمية الضغط الدولي عليهم للسماح بالتوزيع، لافتا إلى حرص السعودية ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات الخارجة عن القانون الدولي.

وأوضح المركز أنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مرارا وتكرارا بالوقوف والتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها. وأشار إلى البيان الصادر من برنامج الأغذية العالمي أمس الأول (الإثنين)، الذي يدين فيه المليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء علي المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وهدد البرنامج بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها وحظر قوافل المساعدات الغذائية ووضع العقبات أمام توزيعها، والتدخل في قوائم المستفيدين، بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.

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من جهة ثانية، سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا أمس 60 طنا من التمور هدية السعودية للفلبين، فيما واصل المركز توزيع السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، ونفذ مشروع إفطار صائم لأهالي قرية «بيجوئي نغر» بمحافظة «براهمان باريا» في بنغلاديش.

كما وزع المركز سلالا غذائية رمضانية في الصومال، 200 سلة غذائية في مدينة قرية تمري بإقليم شبيلي الوسطى في الصومال.

وفي اليمن وزع المركز السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة على عدد من المحافظات، في كل من مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء، ومديريات همدان وحرز وزنجبار وخنفر وجعار وقعطبة وسيئون وتريم.