شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: «التعاون الإسلامي» ترفض الإرهاب أيا كان شكله أو مصدره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي ترفض الإرهاب أياً كان شكله أو مصدره، وأنها تؤمن بضرورة نشر التعايش بين الشعوب تحقيقاً للعدل والسلم.

وبحث العثيمين خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس (الثلاثاء) مع السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، قضايا تعزيز التعاون المشترك وتكثيف المشاورات الثنائية، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه، عبّر السفير الصيني عن تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة القادمة من خلال الزيارات المتبادلة وزيادة المشاورات بين الطرفين.