شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: «التعاون الإسلامي» ترفض الإرهاب أيا كان شكله أو مصدره والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي ترفض الإرهاب أياً كان شكله أو مصدره، وأنها تؤمن بضرورة نشر التعايش بين الشعوب تحقيقاً للعدل والسلم.
وبحث العثيمين خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس (الثلاثاء) مع السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، قضايا تعزيز التعاون المشترك وتكثيف المشاورات الثنائية، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
من جانبه، عبّر السفير الصيني عن تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة القادمة من خلال الزيارات المتبادلة وزيادة المشاورات بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر العثيمين: «التعاون الإسلامي» ترفض الإرهاب أيا كان شكله أو مصدره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.