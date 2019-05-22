تحذير من الأمن العام بشأن جمع التبرعات في الحرمين الشريفين

وجه الأمن العام تحذيرًا بشأن جمع التبرعات من قاصدي الحرمين الشريفين لأي سببٍ كان. وقال الأمن العام: أخي المعتمر.. تحظر الأنظمة جمع التبرعات من قاصدي الحرمين الشريفين في كافة الأوقات ولأي سببٍ كان.

ودعا الأمن العام بإبلاغ أقرب رجل أمن حال ملاحظة جمع تبرعات من قاصدي الحرمين الشريفين. كما وجه الأمن العام نصيحة إلى المعتمرين قال فيها: عند تعرضك لفقدان أو ضياع أمتعتك الشخصية توجه لأقرب رجل أمن لمساعدتك.