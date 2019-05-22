«التعليم» تعلن تفاصيل احتياجاتها من المعلمين والمعلمات

التعيين يتم من خلال القطاعات
أتاحت وزارة التعليم إمكانية التعرُّف على التوزيع التفصيلي لاحتياج تعيين المعلمين والمعلمات على الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤١هـ.
وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التوزيع المقرر بشأن تعيين المعلمين والمعلمات، سيكون من خلال القطاعات، ودعت المعلمين والمعلمات إلى متابعة التوزيع عبر الرابط.
وتتضمن خطوات التحقق من التوزيع، اختيار الجنس (بنين أو بنات)، والمرحلة، على أن يليهما اختيار التخصص «أحياء، إدارة، إرشاد طلابي، اقتصاد منزلي، تربية اجتماعية ووطنية، تربية بدنية، تربية فنية، حاسب آلي، لغة إنجليزية، لغة عربية، تدريبات سلوكية، تدريبات نطق، تربية فكرية...»، وغيرها من التخصصات.
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