مصرف الراجحي يدعم «جود الإسكان» بـ40 مليون ريال

قدم مصرف الراجحي، 40 مليون ريال لمنصة «جود الإسكان»؛ للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع الدعم الكريم الذي بدأ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد بن مساعد أبا الخيل، أن مبادرة مصرف الراجحي بهذا الدعم تأتي تعزيزاً لعمق الشراكة بين القطاعين الخاص والخيري لدعم أعمال الخير والعطاء في المملكة، مثمناً هذه المساهمة كونها تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع، وتؤكد أهمية دور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز استقرار المجتمع ودعم أعمال الخير.

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي: «إن المصرف دأب على تقديم الدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالعديد من المبادرات الوطنية والمشاريع في مختلف المجالات سواء عبر الدعم المباشر أو بدعم المناسبات العامة والأيام العالمية»، مشيراً إلى تفعيل وتسهيل العمل التطوعي للموظفين والموظفات؛ بغرض دمجهم مع المجتمع وبناء علاقة مستدامة للتأكيد بأن المصرف وموظفيه جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد أن دعم الفئات الأشد حاجة في منصة جود الإسكان ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر، ويساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.

ويأتي دعم المصرف بعد إعلان إطلاق المنصة مؤخراً، وبعد الدعم السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمنصة جود بمبلغ 100 مليون ريال، والدعم المقدم من ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، حيث يعد دعمهما محفزاً ومشجعاً للمنظمات والأفراد لتقديم كل ممكن ومتاح لخدمة المجتمع.

وتُعد منصة جود الإسكان مبادرة وطنية تهدف لتسهيل وربط العطاء الخيري السكني بالمحتاجين له، وتسهم في حوكمة العطاء الخيري بالشراكة مع الجهات الخيرية التي تغذي المنصة بالحالات المستحقة للدعم، وبعد التحقق من أهليتها عبر معايير دقيقة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتم عرض الحالات في المنصة لإطلاع فاعلي الخير على الحالات وتقديم الدعم بشكل إلكتروني ومباشر، ويمكن الاطلاع على آلية الدعم وتفاصيل المنصة عبر موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط المباشر JoodEskan.org.sa .