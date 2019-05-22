قالت إنها لم تبلغ بالقرار
أكدت عضو مجلس الشورى، الدكتورة هدى الحليسي، عدم تلقيها ما يفيد بتعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى النرويج.
وقالت الحليسي لـ «عاجل»، إنه لم يصدر حتى الآن أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بصدد هذا الأمر، أو يتم إبلاغها به رسميًا.
وعن مباركة زميلات لها بتعيينها سفيرة لدى النرويج؛ قالت الحليسي: «اسألوهم، فأنا لم أذكر هذا الأمر»
وكانت أنباء تواردت حول تعيين الدكتورة هدى الحليسي، سفيرة للمملكة العربية السعودية في النرويج، وقامت زميلتها بالمجلس، نورة الشعبان، بتقديم التهنئة لها في تغريده عبر «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الشورى هدى الحليسي لـ «عاجل»: نبأ تعييني سفيرة بالنرويج لم يتأكد رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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