مدير جامعة طيبة يوجِّه بمنح «الملهمة» تحية فرغلي منحة لدراسة الماجستير

وجَّه مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، بمنح الطالبة «تحية فرغلي» التي تجاوزت من العمر 60 عامًا، منحة لدراسة الماجستير في كلية التربية مدفوعة التكاليف، بعد استقباله لها في مكتبه .

وتعد قصة الطالبة الملهمة تحية فرغلي، واحدة من صور الكفاح والعزيمة، حيث تخرجت هذا العام في جامعة طيبة بقسم «التربية الخاصة»، رغم أنها فقدت البصر، وعانت ظروفًا خاصة حرمتها من الدراسة في سن مبكرة ولم تكمل المرحلة المتوسطة حينها، لكن عزمها لم يلِن.

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وبدا الحلم نابضًا لم يمت لدى طالبة علم لم ينته طموحها؛ فتخرجت تحية قبل عشر سنوات في المرحلة المتوسطة بمجموع 99.10 %، ثم تخرجت في المرحلة الثانوية بمجموع 97%، وحصلت على موافقة المقام السامي قبل سنوات للقبول في جامعة طيبة بانتظام.

وهنأ الدكتور السراني الطالبة تحية على كفاحها وتخرجها هذا العام، قائلًا: «إن جامعة طيبة تفخر بطلابها وبطالباتها؛ وتقديرًا لجهد وإصرار الطالبة وطموحها فقد قررت الجامعة منحها فرصة لدراسة درجة الماجستير في كلية التربية ونتمنى لها التوفيق، ونرجو أن تكون قدوة لزملائها الطلبة والطالبات ونموذجها يحتذى به في الكفاح والنجاح».

وكان نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، قد كرّم الطالبة فرغلي (إحدى مستفيدات جمعية المكفوفين) بعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة طيبة .