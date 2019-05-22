«التعليم» تطلق منصة «هانيو» لتعليم اللغة الصينية

تستهدف قيادات التدريب بالوزارة
أطلقت وزارة التعليم منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية «هانيو» عن بعد، بشكل تجريبي.
وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنها تستهدف من إطلاق المنصة، قيادات التدريب، في ضوء تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة باسم اللجنة الإشرافية للتخطيط؛ لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.
وتكون مهام اللجنة إعداد تصور استراتيجي لإدراج اللغة الصينية في التعليم خلال السنوات العشرة المقبلة، وبناء خطة تنفيذية عاجلة للخطوات العملية خلال الفترة من العام الحالي وللعام الدراسي المقبل، ووضع خطة لإنشاء مراكز متخصصة لتدريس اللغة الصينية، والتعاون مع معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعات الحكومية لإعداد تصور لاستحداث برامج أكاديمية في كليات اللغات والترجمة للتوسع في تعليم اللغة الصينية، وبناء خطة تنفيذية لتدريب المعلمين السعوديين في الصين؛ ليكونوا معلمين للغة الصينية.
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