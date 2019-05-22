محافظ عنيزة يكرم فريق المدينة الحلم الأول بين 900 مبادرة

كرم محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم فريق الجودة والإنجاز أصحاب مبادرة «‫المدينة الحلم‬»، في مبنى الضيافة بالمحافظة، بمناسبة تحقيقه المركز الأول من بين 900 مبادرة على مستوى المملكة في ريادة الأعمال الاجتماعية. الفريق فاز في الفئة الماسية لمسابقة «غرس» التي يشارك فيها طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة العربية السعودية ، والتي جاءت نتيجة جهود مشتركة بدأت كفكرة من قبل عبدالرحمن الخلف، ومنال العوفي، وتصميم نجلاء الشريف. يتكون فريق الجودة والإنجاز من 6 فتيات من عنيزة وهن: أنفال الشعيفاني، ريم الحسين، منى العتيبي، نجلاء الشريف، رغد الزنيدي، نورة الحميد، تهاني العنزي، حيث استغرق العمل في البرنامج 8 أشهر منذ ترشيح المبادرة حتى حصولها على المركز الأول. واستطاعت مبادرة المدينة الحلم التي تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة المجتمعية التنموية من خلال غرس التطوع لدى الأطفال وفق إستراتيجية تنموية، بكسب إشادة الجميع، وحَظيت المبادرة باهتمام وإعجاب من قبل رواد الأعمال والمشاركين والمهتمين بالمجال الاجتماعي، وتمت زيارة الركن من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وبادر عدد منهم بعقد شراكات مع مبادرة المدينة الحلم. وتخلل البرنامج العديد من ورش العمل والجلسات الاستشارية المتخصصة بالتخطيط وتصميم المبادرات، والتي تطلب من المشاركات السفر بشكل متكرر إلى محافظة جدة والاستفادة منها. وقدم فريق المبادرة شكره لمحافظ عنيزة، وكافة الداعمين والمهنئين على حصولهم الجائزة.



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