إسناد خدمة وتشغيل قطار المشاعر إلى سار وإقرار نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

أسند مجلس الوزراء عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وذلك بعد الاطلاع على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 2/ 8/ 1440.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التصنيف السعودي للمهن «المحدث» وجداول ربط المهن الملحقة به، لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بالتصنيف إلى حين اعتماد تصنيف يعدّه فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء. كما أقر المجلس نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

موقف حازم من النظام الإيراني

أوضح وزير الإعلام تركي عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها، وعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في الخامس والعشرين من رمضان المبارك، تجسيدا لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وجدد في هذا السياق تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة -بما فيها الشعب الإيراني- أن تعيش في أمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده، ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء، وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.

موقف موحد

أعرب المجلس عن أمل المملكة وتطلعها إلى أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والتي تستضيفها المملكة في السادس والعشرين من رمضان المبارك، تحت شعار «قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل»، موقفا موحدا تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

وبيّن الشبانة أن مجلس الوزراء أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإيداع مبلغ 250 مليون دولار أميركي وديعة لحساب البنك المركزي السوداني، بناء على ما أعلن سابقا عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي، لا سيما صرف الجنيه السوداني بما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للأشقاء في السودان.

ورحّب المجلس بنتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، والتي ختمت أعمالها في جدة برئاسة المملكة وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن في السوق، والعمل على استقراره على أساس مستدام.

تكافل اجتماعي

في الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي انطلقت الإثنين، وتشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وكذلك دعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمنصة بمبلغ 50 مليون ريال، يأتي تأكيدا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، خلال المنصة التي تعدّ واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع السادس والعشرين لأمراء المناطق، وثمّن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، والتي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.

تعاون أمني

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حماية البيئة

فوّض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

بنية تحتية

أقّر مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

نقل جوي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124/ 34) وتاريخ 4/ 8/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين، في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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قضاء إداري

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، في مجال القضاء الإداري. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

منصة وطنية

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19ـ 36/ 40/ د) وتاريخ 14/ 7/ 1440، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث)، وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعدّه فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.

عقوبة التشهير

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/ 43) وتاريخ 16/ 10/ 1438، ورقم (87/ 23) وتاريخ 15/ 6/ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25ـ 47/ 39/ د) وتاريخ 28/ 8/ 1439، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12/ 8/ 1420، وإضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 16/ 6/ 1427، وتعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403، وذلك على النحو الموضح في القرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حجاج الخارج

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/ 13) وتاريخ 2/ 5/ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ترقيات إلى المرتبة الـ15

1 ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 ـ عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان إلى وظيفة (مستشار شرعي) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

3 ـ محمد بن علي بن مشبب القحطاني إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بديوان المراقبة العامة.

4 ـ يحيى بن إبراهيم بن علي آل الحسني إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بديوان المراقبة العامة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

- تعاون أمني مع كرواتيا

- تفاهم في مجال حماية البيئة مع السودان

- تفاهم في مجال الاستثمار مع الهند

- اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع البحرين

- تفاهم في مجال القضاء الإداري مع مصر