السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

جدة 17رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي للشعب وإندونيسيا الشقيق. Advertisements // انتهى // 02:56ت م 0254





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