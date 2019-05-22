السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

جدة 17رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. Advertisements // انتهى // 02:56ت م 0252





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