السعودية اليوم / أمير منطقة نجران: توجيهات خادم الحرمين الشريفين منهاج ونبراس نستمد منه الدعم لرعاية شؤون المواطنين



نجران 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه واسم أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه في تصريح صحفي، عن عظيم الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ التي تشرف بسماعها أصحاب السمو أمراء المناطق الليلة، بحضور سمو ولي العهد، وسمو وزير الداخلية حفظهم الله.

وقال سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد "إن هذه التوجيهات الكريمة منهاج ونبراس نستمد منه الدعم والعون بعد الله لرعاية شؤون المواطنين، وتسخير كل الطاقات والإمكانات في سبيل خدمتهم".

وفي هذا الصدد، نوّه سموه بأهمية الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، الذي عقد برئاسة سمو وزير الداخلية أمس في محافظة جدة، في تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.

ودعا سمو أمير منطقة نجران في ختام تصريحه الله سبحانه أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه وأمانه، وأن يديم على شعب المملكة الخير والنعيم.

// انتهى //

02:16ت م

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نجران 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه واسم أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ على ما تحظى به منطقة نجران من عناية كريمة، واهتمام بالغ، لتأمين أمن وراحة المواطن.وأعرب سموه في تصريح صحفي، عن عظيم الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ التي تشرف بسماعها أصحاب السمو أمراء المناطق الليلة، بحضور سمو ولي العهد، وسمو وزير الداخلية حفظهم الله.وقال سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد "إن هذه التوجيهات الكريمة منهاج ونبراس نستمد منه الدعم والعون بعد الله لرعاية شؤون المواطنين، وتسخير كل الطاقات والإمكانات في سبيل خدمتهم".وفي هذا الصدد، نوّه سموه بأهمية الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، الذي عقد برئاسة سمو وزير الداخلية أمس في محافظة جدة، في تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.ودعا سمو أمير منطقة نجران في ختام تصريحه الله سبحانه أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه وأمانه، وأن يديم على شعب المملكة الخير والنعيم.// انتهى //02:16ت م0250

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