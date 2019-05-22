السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثون المشي بعنوان " أحبك يا وطني "



عرعر 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب الأحد الماضي، مارثون المشي بعنوان " أحبك يا وطني " ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع وذلك في مضمار المشاة بحي المساعدية في مدينة عرعر.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة

// انتهى //

02:10ت م

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عرعر 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب الأحد الماضي، مارثون المشي بعنوان " أحبك يا وطني " ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع وذلك في مضمار المشاة بحي المساعدية في مدينة عرعر.وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة رياضة المشي في المجتمع، لدورها الفاعل في بناء أجيال صحية، ولما لها من تأثير إيجابي في تقوية الجسم ومقاومتها لأمراض العصر كالسكري وغيره من الأمراض الشائعة.// انتهى //02:10ت م0247

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