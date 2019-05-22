منصور النقيدان : الإلحاد عقيدة ويجب احترامه لأنه خيار للإنسان

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الكاتب منصور النقيدان: إن الإلحاد عقيدة، ويجب أن يتم احترامه؛ لأنه خيار للإنسان.

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وأضاف منصور النقيدان، في حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن الحروب والأزمات والأزمات السياسية الكبرى، هي المحرك الأول للتحولات الفكرية في المجتمعات الخليجية، موضحًا أن: التفرد والعزلة يبطلان إنسانيتك، والسجن هو التجربة الأخطر؛ لأنه يضعك في مواجهة مع الذات.

وتابع منصور النقيدان: الناس حجاب.. يحجبونك عن حقيقتك، ويخدعونك عن نفسك، والسجن يغير في الإنسان؛ لأنه ينتزعك من محيطك الذي يشوش عليك، فيكشف عن القيمة الحقيقية لذاتك.. أما العاطفة فهي وقود التحول الفكري، تحول هذا الفكر إلى عمل وواقع.

وأوضح منصور النقيدان، أن الاتجاه للتنوير بدأ بكتاب “بنية العقل العربي” لمحمد عابد الجابري، ومدين لعلي العميم كأحد الأشخاص الذين كان لهم تأثير كبير عليّ.