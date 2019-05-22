استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون حربًا مع إيران

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف استطلاع لوكالتي رويترز- إبسوس نُشر الثلاثاء، أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل حربًا مع إيران في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

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وعلى الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام، فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني، بحسب “الشرق الأوسط”.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17 و20 مايو الحالي، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولًا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون أن على الولايات المتحدة الرد عسكريًّا بشكل كامل أو جزئي.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا ملحوًظا، وتوجه أمريكا الاتهامات لإيران بالمسؤولية عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، بعد عملية الهجوم التخريبية على 4 ناقلات نفط في المياه الإقليمية للإمارات مطلع الأسبوع الماضي، والهجوم الذي استهدف محطتي ضخ نفط في المملكة بطائرات من دون طيار يوم الثلاثاء الماضي.