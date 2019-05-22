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أمريكا: منعنا وقوع هجمات إيرانية بعد نشر قواتنا بالخليج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونجرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.
وقال شاناهان للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مغلق مع وزير الخارجية مايك بومبيو: “هذا بشأن الردع وليس الحرب، نحن لسنا على وشك الذهاب إلى حرب”، بحسب “العربية”.
وأوضح شاناهان أن إحباط التهديدات الإيرانية تمّ بفضل التحرّكات العسكرية الأمريكية القوية في الأسابيع الأخيرة، والتي شملت نشر حاملة طائرات في مياه الخليج.
وتابع: قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأمريكية، مضيفًا: تركيزنا الكبير ينصب في هذه المرحلة على منع إيران من ارتكاب أي خطأ في التقدير، لا نريد تصعيدًا في الموقف.
وصرح بومبيو بأنه وشاناهان وضعا السلوك الإيراني في سياق 40 عامًا من الأعمال الإرهابية، منذ عام 1979 عندما أطاحت الثورة الإسلامية بحكومة الشاه الموالية لواشنطن ليحل مكانها نظام ديني معادٍ لواشنطن.
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