شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توزيع الحقائب والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد النبوي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:28 صباحًا, 22 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد، بتوزيع حقائب المعتكفين والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حطاب الحنيني، أنه حرصاً على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف، فقد خُصصت عدة مكاتب في الجهة الجنوبية من ساحات المسجد النبوي لخدمة المعتكفين.
وأفاد أن هذا البرنامج تم إعداده منذ وقت مبكر لتسهيل عملية تنظيم الاعتكاف، وتهيئة خدمات المعتكفين لتقديم أجود الخدمات لهم، مُشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة التسجيل المبكر لراغبي الاعتكاف في المسجد النبوي في أواخر شهر شعبان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | توزيع الحقائب والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.