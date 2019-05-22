فيديوجراف.. مخيتاريان يفضح عشوائية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يغيب الأرميني هينريك مخيتاريان، لاعب أرسنال، عن مواجهة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، المقرر خوضه في الملعب الأولمبي بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان يوم 29 مايو/أيار الحالي.

وقرر النادي اللندني عدم سفر لاعبه الأرميني رفقة باقي زملائه، لحمايته من أي مخاطر قد يتعرض لها، بسبب الأزمة السياسية بين بلاده وأذربيجان.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي عشوائية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي حرمت أرسنال من إحدى ركائزه الرئيسية.