فيديو.. تشامبرلين يطالب صلاح بتفسير سبب "النوم الغريب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأضواء من زملائه في الفريق، خلال الرحلة الجوية المتوجهة إلى جزيرة ماربيا الإسبانية.

وطارت بعثة ليفربول، الإثنين، إلى جزيرة ماربيا الإسبانية لخوض المعسكر الأخير قبل خوض مباراة مواطنه توتنهام، يوم 1 يونيو/حزيران المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الإنجليزي أليكس تشامبرلين، نجم ليفربول، مقطع فيديو عبر الحساب الخاص به على موقع "أنستقرام"، يظهر فيه النجم المصري نائما في أحد الأركان داخل الطائرة.

وقال تشامبرلين تعليقا على الفيديو: "ينام كالطفل، هذا ما يفعله الملك المصري"، في إشارة إلى اللقب الذي يحظى به محمد صلاح بين جماهير ليفربول.

وكتب النجم الإنجليزي على الفيديو: "محمد صلاح عليه أن يشرح ما يفعله"، مضيفا: "الملوك المصريون يحتاجون إلى النوم أيضا".





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وواصل تشامبرلين سخريته من الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، والذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع محمد صلاح؛ حيث وصفه بـ"التائه الذي لا يدري ما يفعل في غياب ولده".

وأضاف: "هو لا يدري أين يذهب ولا ماذا يفعل بعد أن ذهب صديقه إلى النوم، انظر إليه"، مواصلا في حديثه إلى المدافع الكرواتي: "هناك لاعبون آخرون في الفريق".

وأظهر المقطع الأخير من الفيديو العديد لاعبي ليفربول يلتفون حول النجم المصري خلال نومه، بينما كان اللاعب نفسه يغط في نوم عميق.

وكتب تشامبرلين: "الآن بدأ النصب التذكاري المصري في جلب الزحام حوله".

وأتم: "ألا تعلم أن الملك المصري لا يمكن إيقاظه وسيبقى نائما حتى يجد نفسه جاهزا للاستيقاظ؟".