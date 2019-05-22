العثور على متفجرات لميليشيا الحوثي تكفي لنسف أحياء في الحديدة

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

عثرت هندسة المقاومة المشتركة على نفق تحت خط عام في مدينة الحديدة، مليء بمتفجرات زرعتها الميليشيات الحوثية في وقت سابق تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في الطريق العام قرب دوار المنظر، البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة، بحسب “سكاي نيوز”.

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وأضاف أن النفق مليء بالبراميل المتفجرة زنة كل برميل 80 كيلوجرامًا، وصاروخين زنة كل صاروخ منهما 500 كيلوجرام حولتهما الميليشيات إلى ألغام.

وأفاد خبير في الهندسة مشارك في عملية التفكيك أنه أثناء مسح المنطقة لوحظ هبوط نسبة بسيطة في جانب الأسفلت، وأثناء تدقيق الفريق الهندسي تم العثور على جهاز التفجير عن بعد داخل عش عصافير في شجرة على حافة الطريق.

وما إن شرعت في الحفر حتى عثرت على واحدة من أكبر جرائم الميليشيات الحوثية، والتي حولت مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام إلى حقل ألغام كبير.