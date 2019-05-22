مصرف الراجحي يدعم جود الإسكان بـ40 مليون ريال

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مصرف الراجحي دعم منصة جود الإسكان بمبلغ 40 مليون ريال، تفاعلًا مع دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدم أمس دعمًا سخيًّا بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن.

وتأتي المساهمة الكريمة تأكيدًا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وذلك من خلال منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة، كما تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة، سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولًا إلى 5% بحلول عام 2030.

كما قدّم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دعمًا سخيًّا بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة “جود الإسكان”، التي انطلقت أمس الاثنين، وتهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة فيما يتعلق بقطاع الإسكان من خلال دعم الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن.