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نقلة نوعية مرتقبة في خدمة ضيوف الرحمن بعد قرارات مجلس الوزراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، على صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوائف.
وأكد وزير الحج والعمرة أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوائف، سيحقق نقلة نوعية ورفعًا لكفاءة الأداء في خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الثلاثاء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/ 13) وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8- 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.
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