اخبار السعوديه

هذا أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم هذا أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-22

هذا أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوائف.

Advertisements

أما أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، فهو إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة)، ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وأيضًا، توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا