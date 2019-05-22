2019-05-22

هذا أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء، على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوائف.

Advertisements

أما أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، فهو إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة)، ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وأيضًا، توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.