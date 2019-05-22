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لقطات من حريق الساعات الخمس في مستودعات بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان حريقًا هائلًا في مستودعين في محافظة صبيا بجازان، ظهر أمس الثلاثاء، ونتج عنه احتراق كلي في مستودع البناء، والذي تبلغ مساحته 35*20 والمستودع الثاني لإحدى المكتبات وتبلغ مساحته 25*20، أسفر عن إصابات خفيفة لثلاثة أفراد من الدفاع المدني وثلاثة آخرين، علمًا أن الحريق استمر أكثر من خمس ساعات.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه ورد للمدني بلاغ عن حادث حريق في مستودعين بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا، ومستودع لإحدى المكتبات تبلغ مساحته ٢٥×٢٠ محترقة كليًّا، حيث تم السيطرة على الحريق من قبل الفرق والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.
وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات خفيفة، حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.
وقال: إن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.
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