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2019-05-22 إصابة 3 من المدني في حريق مستودع مكتبة بصبيا متابعات الخليج 365 - جازان أخمد الدفاع المدني في صبيا بمنطقة جازان، أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودع لإحدى المكتبات. وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الدفاع المدني وثلاثة أشخاص آخرين. Advertisements ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.









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