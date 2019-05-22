- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استشاريات مستشفى شرق جدة ينقذن حياة عشرينية حامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استشاريات مستشفى شرق جدة ينقذن حياة عشرينية حامل
متابعات الخليج 365 - جدة
تمكن فريق من الاستشاريات السعوديات بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة سيدة سعودية في الرابعة والعشرون من عمرها، وهي حامل في شهرها الرابع.
وأوضحت صحة جدة أن الفريق نجح في استئصال ورم على مبيض السيدة، حيث كانت تعاني من آلام شديدة منذ بداية فترة حملها، موضحةً أنها بصحة ممتازة والجنين بخير.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاريات مستشفى شرق جدة ينقذن حياة عشرينية حامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.