استشاريات مستشفى شرق جدة ينقذن حياة عشرينية حامل

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - جدة

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تمكن فريق من الاستشاريات السعوديات بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة سيدة سعودية في الرابعة والعشرون من عمرها، وهي حامل في شهرها الرابع.

وأوضحت صحة جدة أن الفريق نجح في استئصال ورم على مبيض السيدة، حيث كانت تعاني من آلام شديدة منذ بداية فترة حملها، موضحةً أنها بصحة ممتازة والجنين بخير.