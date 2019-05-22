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2019-05-22 الوزير التويجري يشارك في ورشة السلام من أجل الازدهار في البحرين متابعات الخليج 365 - واس بدعوة كريمة من مملكة البحرين الشقيقة، يشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري في ورشة عمل بعنوان (السلام من أجل الازدهار) في 25 و26 يونيو القادم، التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي مشاركة معاليه استمراراَ لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء.

ويشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من معالي وزراء المالية، حيث سيستعرضون الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة، وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.









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