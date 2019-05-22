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إطلاق منصة التطوير المهني لتعليم الصينية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة التعليم تجريبيًّا منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية (هانيو) عن بعد.
وقالت وزارة التعليم: إنها تستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.
واتفقت المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى بكين.
ويعتبر تدريس اللغة الصينية خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتأتي إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وأيضًا تمكينًا لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.
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