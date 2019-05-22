الإطاحة بأكبر شبكة تروج المخدرات في الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

في عمليه استباقيه تعد الأكبر بمنطقة الباحة، ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالباحه ممثلة في الفرق الميدانية القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة.

بعد متابعة دقيقة وكمين محكم تم إلقاء القبض على شبكة المخدرات، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

كما أُلقي القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الاثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقه بالمنطقه يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظورة، حيث ضبط بحوزتهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.