شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من أفراد الدفاع المدني و3 أشخاص بحريق مستودعين في صبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

أصيب ثلاثة من أفراد الدفاع المدني وثلاثة أشخاص آخرين أمس (الثلاثاء) بحريق مستودعين لمواد البناء ومكتبة في محافظة صبيا، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في المحلات المجاورة بعد عمل طويل استمر حتى المساء.

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وأوضح نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه ورد بلاغ عن حادثة حريق في مستودعين بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادثة عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تبلغ مساحته 35×20م تقريبا ومستودع لإحدى المكتبات تبلغ مساحته 25×20م محترقة كليا حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.

وبين أنه نتج عن الحادثة إصابة 3 أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات خفيفة، حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بصحة جيدة. ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.